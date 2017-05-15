Франция и Германия создадут дорожную карту по реформированию Европы

Новый президент Франции встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Макрон с Меркель провели встречу
Франция и Германия будут работать над реформированием Евросоюза, в ближайшее время будет создана дорожная карта по европейским реформам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
"Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом дорожной карты для Евросоюза и зоны евро", — сказал Макрон.
Он также заметил, что хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, в котором заключается не только рост двух стран, но и рост всей Европы.
14 мая Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, совершил официальный визит в Берлин, где он встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
В Елисейском дворце выразили желание сотрудничать с Германией по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и социальную защиту.
После победы Макрона на президентских выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал телефонный разговор с Меркель.
По материалам:
РИА Новости