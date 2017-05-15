Франция и Германия создадут дорожную карту по реформированию Европы

Новый президент Франции встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон с Меркель провели встречу Франция и Германия будут работать над реформированием Евросоюза, в ближайшее время будет создана дорожная карта по европейским реформам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

"Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом дорожной карты для Евросоюза и зоны евро", — сказал Макрон.

Он также заметил, что хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, в котором заключается не только рост двух стран, но и рост всей Европы.

14 мая Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции.