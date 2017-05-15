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Франция и Германия создадут дорожную карту по реформированию Европы

15 мая в 23:03
Новый президент Франции встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 
МАкрон Меркель
Макрон с Меркель провели встречу
Франция и Германия будут работать над реформированием Евросоюза, в ближайшее время будет создана дорожная карта по европейским реформам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
 
"Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом дорожной карты для Евросоюза и зоны евро", — сказал Макрон. 
 
Он также заметил, что хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, в котором заключается не только рост двух стран, но и рост всей Европы. 
 
14 мая Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции. 
 
 
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая, совершил официальный визит в Берлин, где он встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. 

В Елисейском дворце выразили желание сотрудничать с Германией по ряду направлений, включая безопасность, экономику, инвестиции и социальную защиту.

После победы Макрона на президентских выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал телефонный разговор с Меркель.

 
По материалам: РИА Новости
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