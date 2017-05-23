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Флинн обманывал по поводу денег за выступления в России – CNN

23 мая в 11:48

Экс-советник Трампа солгал во время избирательной кампании о деньгах за выступление в Москве.

Майкл Флинн
Флинн хотел утаить сумму выплат за свое выступления в Москве, обманув следствие
Бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн во время избирательной кампании нынешнего президента соврал о происхождении денег за свое выступление в Москве. Это стало известно благодаря письму заместителя главы комитета, который занимается расследованием связей Флинна с Россией, сообщает CNN.

В письме отмечается, что ранее Флинн отказывался назвать сумму, которую он получил за свое выступление в Москве, мотивируя это тем, что деньги он получил от американского бюро докладчиков. Последнее занимается продвижением американских спикеров за границей. Однако позже стало известно, что Флинн получал деньги от российского иновещателя Russia Today.

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Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. на Следующий день президент пообещал найти более достойного кандидата на эту должность.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Москва Трамп расследование Россия
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