Флинн обманывал по поводу денег за выступления в России – CNN

Экс-советник Трампа солгал во время избирательной кампании о деньгах за выступление в Москве.
В письме отмечается, что ранее Флинн отказывался назвать сумму, которую он получил за свое выступление в Москве, мотивируя это тем, что деньги он получил от американского бюро докладчиков. Последнее занимается продвижением американских спикеров за границей. Однако позже стало известно, что Флинн получал деньги от российского иновещателя Russia Today.Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. на Следующий день президент пообещал найти более достойного кандидата на эту должность.ZN.UA