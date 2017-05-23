Елизавета II выразила соболезнования пострадавшим от теракта в Манчестере

Вследствие взрывов погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

Королева Великобритании прокомментировала теракт в Манчестере hannawwh / twitter.com

Королева Великобритании Елизавета II выразила свои соболезнования пострадавшим от теракта в Манчестере, а также выразила благодарность сотрудникам экстренных служб за проявленный профессионализм.

"Вся нация была шокирована смертями и ранениями в Манчестере прошлой ночью стольких людей, взрослых и детей, которые только что наслаждались концертом. Я знаю, что выражу общее мнение, выражая свое глубочайшее сочувствие всем, кто пострадал от этого отвратительного события, и особенно – семьям и друзьям погибших и раненых", – говорится в послании королевы на сайте королевской семьи.

Елизавета выразила благодарность сотрудникам экстренных служб, которые проявили профессионализм и заботу при ликвидации последствий теракта. Она также отметила человечность и сострадание, которые проявили жители Манчестера, реагируя на данный "варварский акт".

Напомним, взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.

К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.

Уже 23 мая полиция задержала подозреваемого в причастности к совершению теракта 23-летнего мужчину.