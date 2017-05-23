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Среди пострадавших от взрыва в Манчестере украинцев нет

23 мая в 10:54

Утром вторника информация о погибших и раненых в дипломатическое ведомство не поступала.

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Граждане Украины при взрыве в Манчестере не пострадали
EPA / NIGEL RODDIS
Информация о наличии среди пострадавших от взрыва во время концерта Арианы Гранде на стадионе в Манчестере по стоянию на утро 23 мая отсутствует, сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"По состоянию на 7:20 информация о наличии украинцев среди пострадавших от теракта в Манчестере не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", - говорится в сообщении посольства, опубликованном нас официальной странице ведомства в Twitter.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом-смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер-арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

Подробнее о причинах и последствиях взрыва, причастных к нему, а также о количестве пострадавших, читайте в материале "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер взрыв теракт Украина
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