Среди пострадавших от взрыва в Манчестере украинцев нет

Утром вторника информация о погибших и раненых в дипломатическое ведомство не поступала.

Граждане Украины при взрыве в Манчестере не пострадали EPA / NIGEL RODDIS

Информация о наличии среди пострадавших отпо стоянию на утро 23 мая отсутствует, сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"По состоянию на 7:20 информация о наличии украинцев среди пострадавших от теракта в Манчестере не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", - говорится в сообщении посольства, опубликованном нас официальной странице ведомства в Twitter.

Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 травня 2017 р.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом-смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер-арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

Подробнее о причинах и последствиях взрыва, причастных к нему, а также о количестве пострадавших, читайте в материале "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".