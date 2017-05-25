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Экс-советник Трампа готов дать показания по связям команды президента с Россией

25 мая в 10:21

Пейдж считает, что его показания станут "большим рывком".

Картер Пейдж
Картер Пейдж готов предоставить информацию по сотрудничеству команды Трампа с Россией, которая станет «большим рывком» в расследовании
news-front.info
Бывший советник Дональда Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж согласился дать показания перед комиссией Сената США, которая расследует связь команды Трампа с Россией. Пейдж заявил, что он будет "открытой книгой" для расследователей, а его показания станут "большим рывком в правильном направлении", пишет USA Today.

Сам Пейдж ранее попал под следствие о связях команды Трампа с Россией и перестал исполнять роль советника Трампа. В комитете Сената пока не подтвердили, когда именно Пейдж предоставит свои показания.

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Ранее сообщалось, что американская разведка прошлым летом получила информацию, которая показала, как российские высокопоставленные политики и члены разведслужб хотели повлиять на Дональда Трампа через его советников. Информация считается достаточно надежной, чтобы предоставить ее ФБР в рамках расследования связей команды Трампа с Россией, писало The New York Times, ссылаясь на три независимых источника в бывшей и нынешней администрации президента.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия США президент расследование показания
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