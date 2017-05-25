Экс-советник Трампа готов дать показания по связям команды президента с Россией

Пейдж считает, что его показания станут "большим рывком".
Сам Пейдж ранее попал под следствие о связях команды Трампа с Россией и перестал исполнять роль советника Трампа. В комитете Сената пока не подтвердили, когда именно Пейдж предоставит свои показания.российские высокопоставленные политики и члены разведслужб хотели повлиять на Дональда Трампа через его советников. Информация считается достаточно надежной, чтобы предоставить ее ФБР в рамках расследования связей команды Трампа с Россией, писало The New York Times, ссылаясь на три независимых источника в бывшей и нынешней администрации президента.
Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.ZN.UA