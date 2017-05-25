Экс-советник Трампа готов дать показания по связям команды президента с Россией

Пейдж считает, что его показания станут "большим рывком".

Картер Пейдж готов предоставить информацию по сотрудничеству команды Трампа с Россией, которая станет «большим рывком» в расследовании news-front.info

Бывший советникпо вопросам внешней политики Картер Пейдж согласился дать показания перед комиссией Сената США, которая расследует связь команды Трампа с Россией. Пейдж заявил, что он будет "открытой книгой" для расследователей, а его показания станут "большим рывком в правильном направлении", пишет USA Today

Сам Пейдж ранее попал под следствие о связях команды Трампа с Россией и перестал исполнять роль советника Трампа. В комитете Сената пока не подтвердили, когда именно Пейдж предоставит свои показания.

Ранее сообщалось, что американская разведка прошлым летом получила информацию, которая показала, какчерез его советников. Информация считается достаточно надежной, чтобы предоставить ее ФБР в рамках расследования связей команды Трампа с Россией, писало The New York Times, ссылаясь на три независимых источника в бывшей и нынешней администрации президента.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.