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Российские чиновники и разведка хотели повлиять на Трампа через его советников – NYT

25 мая в 08:51

Во время избирательной кампании летом 2016 Россия хотела повлиять на Трампа через Флинна и Манафорта.

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Россия хотела повлиять на Трампа через Флинна и Манафорта
Американская разведка прошлым летом получила информацию, которая показала, как российские высокопоставленные политики и члены разведслужб хотели повлиять на Дональда Трампа через его советников. Информация считается достаточно надежной, чтобы предоставить ее ФБР в рамках расследования связей команды Трампа с Россией, пишет The New York Times, ссылаясь на три независимых источника в бывшей и нынешней администрации президента.

Издание отмечает, что главными фигурантами этой информации являются бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и тогдашний глава президентской кампании Пол Манафорт. Информация фиксирует, как российские политики и представители руководства спецслужб хвастались своим сотрудничеством с Флинном и Манафортом ранее, а также высказывали уверенность в их надежности для влияния на Трампа.

При этом источники не отмечают было ли осуществлено прямое влияние на Флинна и Манафорта. Сами же бывшие члены команды Трампа опровергают свою связь с Россией.

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Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Россия США Манафорт расследование Трамп
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