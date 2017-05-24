Трамп сам расширяет горизонты расследования его связей с Россией - WP

Не исключено, что президент не знал о сотрудничестве своей команды с Москвой, но даже если так, это не оправдывает его действия.

Трамп провоцирует все новые вопросы к нему. EPA / Chris Kleponis

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сказал, что его тревожиливо время выборов.

"Я столкнулся с информацией и разведданными, в которых речь шла о контактах и взаимодействии между российскими чиновниками и лицами из США, причастных к кампании Трампа. Я был встревожен этим, в частности, из-за известных российских усилий подкупить таких людей. Я думал о том, смогла ли Россия добиться сотрудничества этих лиц", - цитирует слова Бреннана лояльное к Демократической партии издание Washington Post в редакционной статье.

По мнению американской газеты, слова экс-директора ЦРУ еще больше прибавили веса необходимости в полном расследовании вмешательства России в американские выборы в прошлом году, а также любого сотрудничества команды Трампа с ней, а также дальнейшие попытки "замять" дело.

Несмотря на то, что гражданский интерес в таком расследовании растет, откровений о попытках Трампа сорвать работу ФБР в этом вопросе становится все больше. Издание напоминает, что в понедельник сообщало о том, что президент США просил директор национальной разведки Дэниела Коутса и директора АНБ Майкла Роджерса публично выступить против ФРБ и опровергнуть существование каких-либо связей между Россией и его избирательной командой. И с такой просьбой Трамп обратился к главам разведуправлений после того, как уволил директора ФБР Джеймса Коми, который тоже отказался останавливать расследование связей его экс-советника Майкла Флинна с Москвой. Вместо этого Коми подтвердил Конгрессу, что ФБР ведет следственные действия в этом вопросе, что разозлило президента США.

То, что Трамп обратился с просьбой к Коутсу и Роджерсу, по мнению американских разведчиков, было попыткой "замутить воду" над тем, что искало ФБР. Один неназванный представитель разведуправлений сказал изданию, что президент просил "выдать фальшивые заявления о расследовании, которое продолжается". И это не худшая интерпретация. Другой чиновник из разведуправлений сказал Washington Post, что Белый дом попросил директоров разведки: "Можете приказать ему закрыть расследование? Можете ли вы посодействовать в этом деле?". То есть не исключено, что президент Трамп пытался через разведуправления надавить на директора ФБР после того, как напрямую заставить его отказаться от расследования связей с Россией не удалось.

Издание предполагает, что Трамп мог не знать о сотрудничестве своей команды с Москвой, или же он не понимал, какая граница должна быть между ним и правительственными агентствами. Если это раньше могло быть оправданием для него, оно уже себя исчерпало.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.