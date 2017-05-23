Экс-директор ЦРУ предположил, что Россия вербовала американцев во время выборов в США - Reuters

Бреннан признался, что не знает наверняка, были ли российские усилия успешными.

Бреннан сказал, что Россия пыталась вербовать американцев.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан рассказал, что во время выборов президентав 2016 году было достаточно много контактов между американцами и чиновниками России. Поэтому, по его мнению, существуют разумные основания расследовать возможное сотрудничество кого-то с американской стороны с Москвой.

Об этом, как сообщает Reuters, Бреннан сказал во время выступления перед Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки.

"У меня были вопросы без ответов о том, смогли ли россияне успешно завербовать американцев, которые принимали участие в кампании, чтобы они действовали в их интересах", - сказал бывший директор ЦРУ.

В то же время, он отказался называть имена людей, которые по его словам контактировали с российскими чиновниками.

Сегодня лояльное к Демократической партии издание Washington post писало, что президент Дональд Трамп просил директоров разведки и АНБ оспорить его связи с Россией. Издание пишет, что Трамп искал поддержки у глав разведуправлений после того, как тогдашний директор ФБР Джеймс Коми подтвердил Комитету Палаты представителей по вопросам разведки, что его ведомство действительно расследует "природу связей между людьми, связанными с кампанией Трампа и российским правительством". Источники издания рассказали, что разговор Трампа с Роджерсом был задокументирован во внутренней записке представителем АНБ.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком