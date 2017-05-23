Трамп просил директоров разведки и АНБ отрицать его связи с Россией - WP

Американский президент хотел, чтобы главы разведуправлений выступили против ФБР, сделав ложные заявления.

Трамп хотел, чтобы директора разведки и АНБ выступили против расследования ФБР.

Президентпросил глав двух разведывательных управлений выступить против расследования ФБР по связям его команды с Россией еще в марте.

Об этом пишет лояльное к Демократической партии издание Washington post со ссылкой на нескольких бывших и действующих американских чиновников. По информации газеты, Трамп обращался к главе национальной разведки США Дэниелу Коутсу и директору АНБ Майклу Роджерсу отдельно, призывая их публично отрицать существование каких-либо доказательств сотрудничества с российскими чиновниками. Однако, Коутс и Роджерс отказали президенту США, считая его просьбу неприемлемой.

Издание пишет, что Трамп искал поддержки у глав разведуправлений после того, как тогдашний директор ФБР Джеймс Коми подтвердил Комитета Палаты представителей по вопросам разведки, что его ведомство действительно пытается изучить "природу связей между людьми, связанными с кампанией Трампа и российским правительством". Источники издания рассказали, что разговор Трампа с Роджерсом был задокументирован во внутренней записке представителем АНБ.

Не известно, была ли такая записка составлена во время разговора президента с Коутсом. Чиновники рассказали изданию, что эти документы теперь могут быть переданы специальному советнику, который занимается расследованием дела о связи команды Трампа с Россией, а также следователям Конгресса, которые могут оценить, пытался ли президент США подорвать работу ФБР.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.