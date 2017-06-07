Экс-директор разведки США считает скандал вокруг Трампа вторым "Уотергейтом" - FT

По его словам, продолжается наступление на американские институты как снаружи, так и изнутри.

Клапер сравнил нынешний скандал скандал вокруг Трампа с "Уотергейтом".

По словам бывшего директора Национальной разведкиДжеймса Клапера, "Уотергейтский скандал" 70-х годов можно сравнить с нинішними событиями с точки зрения уровня угрозы для американских институтов.

Об этом, как сообщает Financial Times, бывший главный разведчик сказал во время выступления в Канберре на "Australia's National Press Club". Клапер заметил, что он очень встревожен действиями Трампа, в частности тем, что он поделился данными разведки с Россией, а также в очень грубый способ уволил директора ФБР Джеймса Коми.

"Я пережил Уотергейт. Я был тогда на службе в Военно-воздушных силах. Я был молодым офицером, те времена были страшными. Но я должен сказать, что если сравнивать два периода, то Уотергейт, на мой взгляд, действительно можно сопоставить с тем, с чем мы имеем дело сейчас", - сказал Клапер.

Он добавил, что "вопиющая и неприемлемая" манера, в которой Трамп уволил Коми, отражает абсолютное пренебрежение к независимости и автономии ФБР.

"Я очень встревожен из-за наступления на наши институты внешних сил, то есть России, и внутренних сил, то есть со стороны президента", - сказал бывший глава американской разведки.

Напомним, что Сенат США завтра допросит экс-директора ФБР в деле по России. Допрос начнется в открытом режиме, однако впоследствии продолжится за закрытыми дверями, чтобы сенаторы смогли обсудить с экс-директором ФБР секретную информацию.

Также комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес. В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.