Экс-директор ФБР, похоже, воздержится от заявлений о давлении со стороны Трампа - Bloomberg

Завтрашний день может стать переломным для президентства республиканца.

Экс-директор ФБР завтра даст показания в деле о России и Трампе. starlife

Уволенный директорДжеймс Коми завтра передаст свои разговоры с Дональдом Трампом. Но при этом он, скорее всего, не будет делать заявлений о том, пытался ли президент США создать препятствия для расследования вмешательства России в выборы в 2016 году.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Коми, напоминая, что завтра экс-директор ФБР даст показания перед Комитетом Сената по вопросам разведки.

Источник сообщил, что Коми уже скоординировал свои показания с независимым прокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование в отношении вмешательства России. Ожидается, что завтра бывший директор ФБР затронет несколько спорных эпизодов. В частности, он может ответить на вопрос, просил ли его Трамп закрыть расследование против экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Вероятно также, что Коми прокомментирует слова Трампа о том, что директор ФБР якобы трижды уверял, что он не фигурирует в расследовании.

Издание отмечает, что завтрашнее слушание может стать поворотным мооментом для президентства Дональда Трампа.

Напомним, что Сенат США завтра допросит экс-директора ФБР в деле по России. Допрос начнется в открытом режиме, однако впоследствии продолжится за закрытыми дверями, чтобы сенаторы смогли обсудить с экс-директором ФБР секретную информацию.

Также комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес. В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.