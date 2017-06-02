Чем угрожает и что значит выход США из Парижского климатического соглашения

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Дональд Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения. ZN.UA разбирается, что это будет значить для мира и как на это отреагировали лидеры других стран.

Трамп только начал процесс выхода США из климатического соглашения Yahoo!News

Президент США Дональд Трамп вечером первого июня заявил, что, заключенном в 2015 году. Выполнив свое неоднозначное обещание, которое он давал во время предвыборной кампании, Трамп вызвал резкую критику со стороны мировых лидеров.описал, что будет означать выход США из соглашения и как он повлияет на борьбу с изменением климата.

Почему Трамп вывел США из соглашения?

Еще во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно критически высказывался по поводу подписанного Бараком Обамой климатического соглашения. По словам Трампа, глобальное потепление является "большим обманом", а Парижское соглашение вредит экономическим интересам страны. По его словам, США сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности, поскольку Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".

Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать. Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявлял Дональд Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. По словам Трампа, этот фонд будет стоить США миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.

Будет ли это означать "смерть" климатического соглашения?

В Парижское соглашение входят почти 200 стран, потому выход даже такого большого государства, как США, не будет означать фактическую потерю силы соглашения. Выход США скорее означает политическую проблему для соглашения, поскольку именно предыдущий президент США Барак Обама был одним из самых ярых сторонников Парижского договора.

При этом защитники окружающей среды подчеркивают, что доля США в глобальных выбросах стремительно уменьшилась во время президентства Обамы и сейчас не является проблемной даже без действия Парижского соглашения. Что может изменить эту ситуацию, так это ослабление экологического контроля администрацией Трампа и увеличение квот для предприятий.

Что выход из соглашения будет означать для США?

Трамп предложил заключить новое соглашение, которое будет более выгодным для США, однако другие страны уже отказались от этого предложения. Эксперты отмечают, что выход из соглашения не может пройти за одну ночь и заявлению Трампа последует длительная процедура. Президент должен ждать ноября 2019 года, чтобы формально подтвердить свое желание вывести США из договора. Тогда Соединенные Штаты попадут в годовой период, за который они могут передумать о выходе из соглашения. Фактически это решение может быть принято как Трампом, так и его приемником на должности президента США.

Реакция на решение Трампа

Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.

Раскритиковал американского президента и Макрон, который в своем англоязычном видеообращении рассказал, что Франция и дальше будет следовать соглашению. Британская премьер Тереза Мэй не высказала своей позиции, однако ранее она отмечала, что будет уважать любое решение союзных США.

Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампа в протест против выхода из Парижского соглашения.