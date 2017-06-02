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Боевики ИГИЛ напали на туристический комплекс в Маниле

2 июня в 00:13
Взрывы и стрельба также слышны в районе аэропорта столицы Филиппин. 
игил
ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Маниле
RailwayFX / Depositphotos
В столице Филиппин Маниле открыли огонь по посетителям на втором этаже здания местного отеля, в результате чего пострадали несколько человек.
 
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
Госдепартамент США сообщил, что взрывы и стрельба также слышны в районе аэропорта Манилы и призвал американских граждан избегать районов, где произошло ЧП.
 
До этого поступали сообщения, что вооруженные люди захватили часть города Марави с населением 200 тысяч жителей. На снимках, опубликованных в тот день в соцсетях, было видно, как вооруженные люди ходят по улицам Марави и устанавливают черный флаг, похожий на флаг ИГИЛ.
 
 
Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. "ИГ взял на себя ответственность за сегодняшнюю атаку в Кабуле, унесшую жизни 80 человек, в результате которой 350 получили ранения", - говорится в Twitter афганского телеканала 1TV.
 
 
По материалам: Русская служба Би-би-си
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