Боевики ИГИЛ напали на туристический комплекс в Маниле

Взрывы и стрельба также слышны в районе аэропорта столицы Филиппин.

ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Маниле RailwayFX / Depositphotos В столице Филиппин Маниле открыли огонь по посетителям на втором этаже здания местного отеля, в результате чего пострадали несколько человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Госдепартамент США сообщил, что взрывы и стрельба также слышны в районе аэропорта Манилы и призвал американских граждан избегать районов, где произошло ЧП.

До этого поступали сообщения, что вооруженные люди захватили часть города Марави с населением 200 тысяч жителей. На снимках, опубликованных в тот день в соцсетях, было видно, как вооруженные люди ходят по улицам Марави и устанавливают черный флаг, похожий на флаг ИГИЛ.