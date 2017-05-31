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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

31 мая в 14:35

Теракт в дипломатическом квартале ушел жизни 80 человек.

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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв у немецкого посольства в Кабуле
EPA / HEDAYATULLAH AMID
Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле.

"ИГ взял на себя ответственность за сегодняшнюю атаку в Кабуле, унесшую жизни 80 человек, в результате которой 350 получили ранения", - говорится в Twitter афганского телеканала 1TV.

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Напомним, в Кабуле утром в среду, 31  мая произошел теракт – в дипломатическом квартале, неподалеку от посольства Германии - взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта, согласно посленим данным, погибли 80 человек, еще более 350 ранены.

По материалам: Интерфакс
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Тэги теракт Германия погибли ИГИЛ Кабула
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