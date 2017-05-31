Количество погибших от теракта в Кабуле выросло до 80 человек

Еще 350 человек получили ранения.

Количество погибших во время теракта в дипломатическом квартале Кабула выросло до 80 человек, еще 350 ранено. Про стремительный рост количества погибших от взрыва в самом центре столицы Афганистана заявил министр здравоохранения страны, сообщает Reuters.

Отмечается, что взрыв состоялся в час пик в одной из самых людных частей города. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее сообщалось, что в Кабуле утром в среду, 31 мая произошел теракт – в дипломатическом квартале,

Напомним, в январе в столице Афганистана также прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

В результате взрыва погиб 51 человек, еще около 150 людей получили ранения. Среди пострадавших от взрыва были женщины и дети, а также ряд высокопоставленных чиновников и граждане ОАЭ.