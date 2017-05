В Кабуле произошел теракт в дипломатическом квартале

В Кабуле утром в среду, 31 мая произошел теракт – в дипломатическом квартале, неподалеку от посольства Германии, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Сообщается о нескольких погибших и десятках раненных, точные данные пока неизвестны. Сложно пока также сказать, что или кто являлись целью террористов, пишет Reuters.

Известно, что среди пострадавшихе есть два содрудника диппредставительства Японии.

Афганский ресурс Pajhwok Afghan News сообщает о более 10 погибших.

PHOTOS: At least 50 killed or wounded in car bomb attack in Kabul, Afghan officials say. pic.twitter.com/gyj8srekAw

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN