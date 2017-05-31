В Кабуле произошел теракт в дипломатическом квартале

Неподалеку от посольства Германии взорвался автомобиль, есть жертвы и множество раненных.

В Кабуле утром в среду, 31 мая произошел теракт – в дипломатическом квартале, неподалеку от посольства Германии, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Сообщается о нескольких погибших и десятках раненных, точные данные пока неизвестны. Сложно пока также сказать, что или кто являлись целью террористов, пишет Reuters.

Известно, что среди пострадавшихе есть два содрудника диппредставительства Японии.

Афганский ресурс Pajhwok Afghan News сообщает о более 10 погибших.

PHOTOS: At least 50 killed or wounded in car bomb attack in Kabul, Afghan officials say. pic.twitter.com/gyj8srekAw — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

Напомним, в январе в столице Афганистана также прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

В результате взрыва погиб 51 человек, еще около 150 людей получили ранения. Среди пострадавших от взрыва были женщины и дети, а также ряд высокопоставленных чиновников и граждане ОАЭ.