Блокировка "ВКонтакте" и "Одноклассников" в Украине стала частью широкой проблемы - BloombergView

Социальные сети претендуют на нейтралитет, которого на самом деле нет.

Соцсети далеки от декларируемого ими нейтралитета, тем более российские.

Когда правительство Украины решило заблокировать ряд российских интернет-сервисов, таких как, это выглядело будто Киев обезьянничает жестокие репрессивные практики России в то время, как говорит о своих евроинтеграционных амбициях.

Но украинский запрет на самом деле - это часть более широких дебатов на Западе о роли социальных сетей: они влиятельные медиа или нейтральные посредники?

Об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Леонид Бершидский, который напоминает, что с началом военной агрессии России против Украины Киев запретил трансляцию российских телеканалов на украинской территории и отрезал воздушное сообщение между странами. Но интернет-сервисы впервые попали в черный список. Реакция Москвы на решение украинского правительства была особенно интересной.

"Если вы блокируете популярный ресурс, вы дискредитируете власть, потому что вы демонстрируете таким образом, что решение правительства нереалистичное, его можно обойти", - сказал заместитель министра связи РФ Алексей Волин, известный своей приверженностью к блокировкам сайтов в России.

Бершидский напоминает, что Москва сама запретила ряд сайтов, включая социальную сеть LinkedIn за то, что западная компания не захотела переносить свои серверы в Россию. На очереди может быть популярный мессенджер Telegram. Поэтому режим Владимира Путина, который "научил" россиян пользоваться анонимазерами и частными сетями, вряд ли может читать лекции соседним странам о бессмысленности блокировки сайтов. Однако, в Украине решение президента Петра Порошенко о российских сервисах вызвало возмущение и обвинения в адрес власти в нарушении свободы слова. Впрочем, украинцы до сих пор имеют возможность свободно выражать свои мысли на других, не российских платформах. Хотя в Украине, как и в России, были случаи осуждения людей за "экстремистские" сообщения в социальных сетях.

По мнению Бершидского, самыми интересными оказались объяснения самого Порошенко, почему он решил запретить российские ресурсы.

"Гибридная война требует от нас адекватного ответа на вызовы. Поэтому, чтобы повлиять на врага и бороться с пропагандой, моя команда использовала страницы в некоторых российских социальных сетях. Но массовые российские кибератаки по всему миру, в частности во Франции во время недавних выборов, демонстрирует, что пришло время действовать иначе и более решительно", - пояснил Порошенко на своей странице.

Таким образом, для Порошенко российские социальные сети - это вражеские СМИ, а не нейтральные технические платформы. И, по мнению обозревателя, эта точка зрения имеет смысл. Он напоминает, как Yandex в своей ленте исключил новости о сотнях тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы городов в России протестовать против коррупции. Кроме того, даже в сервисе виртуальной карты российская компания указывает для российских пользователей оккупированный Крым как территорию РФ, а для украинских - как территорию Украины. Это указывает на то, что все же компания не старается придерживаться объективности и принимает сторону Москвы.

"Вконтакте" копирует Facebook, позволяя пользователям настраивать свою ленту новостей и видеть только ту точку зрения, которая соответствует их собственной. Однако, в отличие от американской соцсети, росийская не блокирует агрессивные антиукраинские сообщения и призывы к насилию, когда на них жалуются пользователи.

Социальные сети - российские, американские или любые другие лукавят, когда называют себя чисто техническими компаниями. Ведь они часто определяют то, что увидят пользователи, они позволяют избирательность, которая подпитывает пропагандистские кампании и предоставляет влиятельнось пропагандистам. Политический климат влияет на то, как соцсети действуют. И это правда даже для США. Facebook и Twitter постоянно отвечают на критику от политиков и общественных активистов, удаляя страницы, сообщения и фейковые новости.

Обозреватель замечает, что для любой страны плохо блокировать соцсети. Но и сами соцсети не должны претендовать на нейтралитет, которого на самом деле нет. Своими неуклюжими действиями Порошенко попытался указать на то, что российские платформы тоже блефуют, когда говорят о нейтральности.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".