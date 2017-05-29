Заявление Луценко о "пожарном состоянии на Печерске" направят Высшему совету правосудия

В Оболонском райсуде согласились, что подобные высказывания являются недопустимыми.

ВСУ рассмотрит неоднозначное заявление Луценко о "пожарном состоянии на Печерске" Василий Артюшенко, ZN.UA

Высший совет правосудия должен будет оценить заявление генпрокурора Юрия Луценко о "пожарном состоянии на Печерске", в котором судьи усматривают возможное давление на суд.

Как сообщает "Громадське", соответствующее решение вынес судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко в ходе судебного заседания по делу о госизмене Януковича.

Речь идет о публикации генерального прокурора в Facebook, в которой он заявил, что "начнет переживать за пожарное состояние на Печерске", если Печерский райсуд продолжит выносить "милосердные" решения при выборе меры пресечения задержанным экс-налоговикам.

"Суд соглашается, что такие высказывания, если они были сделаны, являются недопустимыми. Поэтому суд направит эти материалы в Высший совет правосудия, который имеет полномочия рассмотреть эти заявления, в том числе – в отношении генерального прокурора Украины", – указал он.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.