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Завершилось голосование за новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

31 мая в 21:44

Голоса за кандидатов отдали более 17 тысяч человек.

НАБУ
В Общественный совет при НАБУ войдут 15 человек
НАБУ
В 21:00 среды, 31 мая, завершилось голосование за кандидатов в члены Советы общественного контроля при Национальной антикоррупционном бюро, которое началось в 9:00.

В голосовании приняли участие 17 тысяч 181 гражданин Украины.

"Это наибольшее количество избирателей в интернет-голосованиях за кандидатов в члены общественных советов при различных государственных органах", – сообщили в пресс-службе НАБУ вечером в среду.

Официальные результаты голосования будут обнародованы на официальном сайте НАБУ во вторник, 6 июня, до 18:00.

В то же время, самостоятельно подсчитать голоса смогут все желающие, так как протокол голосования открытый, отметили в НАБУ.

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Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два его представителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.

Напомним, на заседании в пятницу, 26 мая, Кабинет министров назначил аудитором НАБУ украинского правоведа, доктора юридических наук Михаила Буроменского. Его кандидатуру на утверждения правительства вынес премьер-министр Владимир Гройсман.

По материалам: ZN.UA
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