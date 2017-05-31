Завершилось голосование за новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

Голоса за кандидатов отдали более 17 тысяч человек.

В Общественный совет при НАБУ войдут 15 человек НАБУ

В 21:00 среды, 31 мая, завершилось, которое началось в 9:00.

В голосовании приняли участие 17 тысяч 181 гражданин Украины.

"Это наибольшее количество избирателей в интернет-голосованиях за кандидатов в члены общественных советов при различных государственных органах", – сообщили в пресс-службе НАБУ вечером в среду.

Официальные результаты голосования будут обнародованы на официальном сайте НАБУ во вторник, 6 июня, до 18:00.

В то же время, самостоятельно подсчитать голоса смогут все желающие, так как протокол голосования открытый, отметили в НАБУ.

Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два его представителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.

Напомним, на заседании в пятницу, 26 мая, Кабинет министров назначил аудитором НАБУ украинского правоведа, доктора юридических наук Михаила Буроменского. Его кандидатуру на утверждения правительства вынес премьер-министр Владимир Гройсман.