Стартовало голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

Принять участие в голосовании можно на сайте Совета.

Стартовали выборы в общественный совет при НАБУ

В 9 утра 31 мая началось открытое рейтинговое интернет-голосование за лиц, которые изъявили желание работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Как сообщает пресс-служба, голосования будет продолжаться на протяжении всего дня – до 21:00.

Проголосовать за представителей общественности могут все граждане, проживающие на территории Украины. Принять участие в голосовании можно на сайте Совета общественного контроля при НАБУ. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур среди 56 кандидатов от 35 общественных организаций.

Список кандидатов и информация о них размещены на сайте бюро.

Отмечается, что каждому избирателю на голосование отводится 15 минут.

Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два еегоредставителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.

Напомним, на заседании в пятницу, 26 мая, Кабинет министров назначил аудитором НАБУ украинского правоведа, доктора юридических наук Михаила Буроменского. Его кандидатуру на утверждения правительства вынес премьер-министр Владимир Гройсман.