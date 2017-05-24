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Кабмин рассмотрит 12 кандидатур на должность аудитора НАБУ

24 мая в 13:13

Собеседование с кандидатами начнется в 14:00 среды.

Заседание Кабмина
Кабмин на заседании заслушает 12 кандидатов в аудиторы НАБУ
Правительство рассмотрит 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по их квоте.

"На заседании мы будем проводить заслушивание тех кандидатов, которые подали свои кандидатуры на аудитора Национального антикоррупционного бюро", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.

По состоянию на 24 мая поступили предложения от 12 кандидатур: 7 от украинцев, 5 - иностранных граждан. все Они будут заслушаны в прямом эфире.

 

Согласно сообщению на сайте правительства, собеседование с кандидатами начнется в 14:00 среды.

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Как сообщалось ранее, среди предложенных кандидатов – Роберт Сторч, которого ранее рекомендовали к назначению в аудиторы НАБУ от Верховной Рады.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги кандидаты бюро заседание НАБУ должность
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