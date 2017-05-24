Кабмин рассмотрит 12 кандидатур на должность аудитора НАБУ

Собеседование с кандидатами начнется в 14:00 среды.
"На заседании мы будем проводить заслушивание тех кандидатов, которые подали свои кандидатуры на аудитора Национального антикоррупционного бюро", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.
Согласно сообщению на сайте правительства, собеседование с кандидатами начнется в 14:00 среды.
Как сообщалось ранее, среди предложенных кандидатов – Роберт Сторч, которого ранее рекомендовали к назначению в аудиторы НАБУ от Верховной Рады.Интерфакс-Украина