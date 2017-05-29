Военная прокуратура объявит о подозрении двум экс-главам налоговых администраций

В ходе обысков следователи нашли у бывших налоговиков "много интересного", утверждает главный военный прокурор.

В прокуратуре подготовили подозрения еще для двух налоговиков gp.gov.ua

Военная прокуратура в понедельник сообщит о подозрении экс- начальнику налоговой администрации в Киеве и Киевской области Олегу Низенко, а также бывшему главе Одесской областной государственной налоговой администрации Александру Чернобаю, сообщил главный военный прокурор Украины

"В понедельник мы должным образом отправим и объявим подозрение через соответствующую процедуру… бывшему главе Одесской областной государственной налоговой администрации господину Чернобаю… и бывшему главе налоговой администрации г.Киева и Киевской области господину Низенко", – заявил Матиос в эфире телеканала ZIK в воскресенье вечером.

По словам военного прокурора, у экс-чиновников были проведены обыски, в ходе которых правоохранители нашли "много интересного".

"У господина Чернобая мы нашли уникальную вещь. В частности, это обвинительное заключение, которое еще по старому кодексу, в 2002 году, за злоупотребление служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении руководителя одной из районных налоговых инспекций Макеевки, подписал тогдашний прокурор Макеевки Ренат Кузьмин. Об этом обвинительном акте никто не знал, его нет ни в каких учетах, однако его, как настольную книгу для себя сохранял господин Чернобай", – отметил Матиос.

При этом, сам Чернобай успел сбежать перед приходом следователей прокуратуры.

Бывший начальник налоговой администрации в Киеве и Киевоской области Низенко, по словам Матиоса, уже два года проживает в Испании.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее об антикоррупционной операции 24 мая читайте в статье Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике Зеркало недели. Украина.