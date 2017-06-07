В штабе сообщили об ожесточенных боях на луганском направлении

Террористы применили крупнокалиберную артиллерию, погибли два украинских бойца, 11 получили ранения.

Бойцы ВСУ держат оборону на всех направлениях Пресс-центр АТО/Facebook

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась. Наиболее сложная обстановка наблюдается, где боевики российско-террористических формирований активно применяли крупнокалиберную артиллерию против бойцов Вооруженных сил Украины. Во время ожесточенных боев погибли два украинских военнослужащих, 11 бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня. По Новотошковскому и Крымскому на луганском направлении оккупанты били из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП. Станица Луганская и Золотое оказались под огнем из гранатометов. Новоалександровку противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов.

Около 14:00 боевики накрыли позиции ВСУ в районе Чермалыка на донецком направлении из реактивных систем залпового огня. По Широкино оккупанты наносили удары из 120-мм минометов, а Павлополь, Марьинку и Водяное обстреливали из гранатометов.

Утром противник ударил из 122-мм артиллерии по украинских позициям на окраинах Авдеевки. Кроме того Авдеевка, а также Луганское и Зайцево неоднократно подвергались обстрелам из 82-мм минометов и пехотных вооружений.

Напомним, накануне боевики 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе АТО сообщили об обострении на луганском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".