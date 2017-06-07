В штабе АТО сообщают о возможном наступлении террористов на луганском направлении

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще семеро бойцов получили ранения.

Боевики расшатывают ситуацию на луганском направлении korupciya.com

Российско-оккупационные войска с 6:00 часов утра обстреливают позиции бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Оккупанты провоцируют военнослужащих сил АТО с направления поселка Фрунзе, однако защитники Крымского на провокации не поддаются и огонь в ответ не открывают. Они также продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения и готовы к быстрым изменениям обстановки.

"Интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

Огонь артиллерии террористы корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, один из них бойцы ВСУ сбили.

"По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское был поврежден водовод, осколками посечены гражданские дома, рассматривается вопрос эвакуации детей", - подчеркивают в штабе АТО.

По информации украинских военных, оккупанты накапливают резервы и могут готовиться к наступлению. Фиксируется также активность диверсионно-разведывательных групп врага.

Напомним, накануне боевики 46 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе АТО сообщили об обострении на луганском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".