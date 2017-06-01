В СБУ подтвердили проведение обысков в офисе провайдера Wnet

Обыски проводятся в рамках дела о финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти.

СБУ пришла с обысками к провайдеру Wnet

Сотрудники службы безопасности Украны проводят санкционированные"Дабл-ю нет Украина", заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - указала она в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в телеком-компании Wnet проходят обыски. Директор компании Дмитрий Плужник пока воздержался от комментариев.

Wnet - национальный IP-оператор и провайдер интернет-доступа. Транспортная сеть протяженностью более 2500 км охватывает более 40 городов Украины. Сеть Wnet связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России независимыми каналами Nх10G. Суммарная пропускная способность стыков с сетями ведущих операторов превышает 100 Гбит/с. Компания располагает 9 региональными офисами и главным офисом в Киеве. Она имеет 2 собственных датацентра уровней Tier II и Tier III.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Сотрудники СБ заявили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал вРоссию персональные данные украинских граждан.