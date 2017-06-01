В офисе крупного телеком-провайдера Wnet проводят обыск

Часть коллектива не выпускают из здания.

СБУ проводит обыски в офисе Wnet gazeta-misto.te.ua

В телеком-компании Wnet проходят обыски, сообщает LIGA.net со ссылкой на информированный источник.

"У части людей нашивки СБУ. Есть люди в форме, есть в балаклавах, есть в штатском, есть с оружием", - уточняет сотрудница компании, пожелавшая остаться неназванной. Всего, по ее оценкам, около 30-ти силовиков.

Главный офис Wnet находится на улице Богдана Хмельницкого 50б. Как говорит сотрудница, часть коллектива не выпускают из здания. "Среди них есть две женщины, которым стало плохо. Но скорую не пропускают", - сообщает собеседница. Другая часть коллектива находится на улице. Им тоже нельзя никуда уходить.

Собеседница не знает, что спровоцировало обыск и каковы его причины.

Отмечается, что когда в мае президент ввел в действие санкции против российских компаний и под запрет попали российские сайты, Wnet на своем сайте уведомил пользователей, что готов выполнить указ, но ждет дополнительных разъяснений.

"В настоящий момент ни в Указе № 133/2017, ни в Законе Украины "Про санкции" нет четко обозначенного и описанного механизма относительно ограничения в доступе пользователям сети интернет к запрещенным ресурсам и сервисам, которые указаны в перечне. В зависимости от выбранного государственными органами механизма внедрения этого запрета, компания Wnet определит дальнейшие шаги и дополнительные ресурсы для выполнения этого Указа", - говорилось в сообщении компании от 17 мая.

Директор компании Дмитрий Плужник пока воздержался от комментариев.

Wnet - национальный IP-оператор и провайдер интернет-доступа. Транспортная сеть протяженностью более 2500 км охватывает более 40 городов Украины. Сеть Wnet связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России независимыми каналами Nх10G. Суммарная пропускная способность стыков с сетями ведущих операторов превышает 100 Гбит/с. Компания располагает 9 региональными офисами и главным офисом в Киеве. Она имеет 2 собственных датацентра уровней Tier II и Tier III.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".