В нынешнем году практика продуцирования академического плагиата нанесет Украине 4 млрд грн убытков

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Неэкономические убытки от деятельности псевдонаучных корпораций, поощряющих академический плагиат, еще более разрушительны.

Академический плагиат наносит Украине гигантские экономические и неэкономические убытки depositphotos.com / PixBox

Деятельность песвдонаучных копрораций мафиозного типа, сделавших плагиат в диссертациях типичной практикой украинской науки, наносит государству колоссальные экономические убытки. В нынешнем году убыток от их деятельности составит свыше 4 млрд грн.

Об этом говорится в обращении группы "Диссергейт" и научной общественности к президенту Украины Петру Порошенко, которое опубликовано ZN.UA.

"Счет прямых убытков, причиненных продуцированием ими (корпорациями. - ред.) академических плагиаторов и псевдоученых, идет на миллиарды гривен. По экспертным оценкам, плагиат содержат как минимум 30% от общего количества докторских и кандидатских диссертаций, защищенных за период с 1993 года по апрель 2017-го. Обладатели полученных за плагиат научных степеней, получая доплаты за них и ученые звания, занимая должности, которые бы они без этих степеней не имели права занимать, в этом году будут стоить государственному бюджету Украины свыше 4 миллиардов гривен", - цитирует документ Лидия Суржик в своем материале для ZN.UA.

К обращению прилагаются исходные данные для расчета бюджетных средств, выделенных на доплаты для 30% лиц (плагиаторов) от общего количества докторов/кандидатов – профессоров/доцентов Украины.

Отмечается, что авторы обращения указывают на то, что неэкономические убытки от деятельности псевдонаучных корпораций еще более разрушительны.

"Это — коррупция, моральное растление студенческой молодежи, моральная и духовная деградация общества, катастрофическое снижение качества высшего (как следствие — и среднего) образования, фактическое отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности. Все это приводит к вынужденному отъезду настоящих ученых за пределы Украины и замещению их во всех научных и образовательных учреждениях псевдоучеными, плагиаторами и фальсификаторами", - отмечает Суржик, поясняя позицию группы "Диссергейт".

Данный негативный отбор ведет к деградации образования и науки, что уже в ближайшей перспективе может способствовать ослаблению технологической безопасности страны и снижению конкурентоспособности украинской экономики".

Напомним, эксперты Украинского языково-информационного фонда (УЯИФ) Национальной академии наук Украины провели логико-лингвистическую экспертизу докторской диссертации Екатерины Кириленко (жены вице-премьера по гуманитарным вопросам В.Кириленко) установив, что по меньшей мере 30% текста работы является скопированным материалом прочих авторов без ссылки на источники, а уровень ее языкового и стилистического оформления не отвечает уровню работ на соискание научной степени доктора наук.

Напомним, аттестационная коллегия Министерства образования и науки на своем очередном заседании 1 июля прошлого года рассмотрела заключение диссертационного совета НУБиП относительно диссертации Екатерины Кириленко. Несмотря на неопровержимые факты масштабного плагиата в докторской диссертации Екатерины Кириленко, аттестационная коллегия МОН решила не лишать ее ученой степени доктора педагогических наук.

Подробнее о проблеме засилья академического плагиата в Украине читайте в материале Лидии Суржик "Четыре миллиарда на плагиат" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".