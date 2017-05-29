В начале недели в Украине потеплеет – синоптики



Во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В Украине с понедельника потеплеет planetanovosti.com

В понедельник, 29 мая в Украине ожидается сухая и теплая погода , осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно юго-западный, ночью в южной части Украины северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 10-15 °, сообщает "Укргидрометцентр".

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

Во вторник днем по всей территории Украины, кроме южных областей, прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

В Киеве 30 мая ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Киеве 29 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,6 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая ночью - плюс 1,9 градусов в 1918 году.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.