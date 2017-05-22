Во Львовской области непогода обесточила 69 населенных пунктов

В течение шести часов в области выпала треть месячной нормы осадков.

Населенные пункты Львовщины остались без электричества из-за грозы Василий Артюшенко, ZN.UA

Почти 70 населенных пунктов Львовской областив воскресенье, 21 мая, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

К обесточиванию 69 населенных пунктов в 11 районах области привели сложные погодные условия, в частности прохождение грозового фронта. При этом 46 населенных пунктов были обесточены полностью и еще 23– частично.

По данным Львовского гидрометцентра в воскресенье, 21 мая, за шесть часов выпало 23 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы осадков в области.

Без полного и частичного энергоснабжения остались населенные пункты Бориславского, Бродовского, Городокского, Жидачевского, Жовковского, Николаевского, Радеховского, Сокальского, Самборского, Старосамборского и Яворовского районов.

Непогода повредила 18 воздушных линий электропередач, при этом 14 из них полностью и еще четыре – частично. Это привело к обесточиванию 250 трансформаторных подстанций.

"В течение дня 21 мая силами восьми бригад в составе 57 человек и 14 единиц техники от ЧАО "Львовоблэнерго" в 32 населенных пунктах электроснабжение было восстановлено", - подчеркнули в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По данным работников департамента, по состоянию на 6:00 утра 22 мая без электроснабжения остается 37 населенных пунктов. Из них 20 – полностью, и еще 17 – частично. Ремонтные бригады возобновили ремонтные работы с наступлением светлого времени суток.

Напомним, в апреле этого года из-за прохождения по территории Украины снежного циклона без электроснабжения остались 318 населенных пунктов.

Апрельская непогода не только обесточила населенные пункты, из-за низких температур в некоторых городах Украины возобновили отопительный сезон и отменили занятия в школах. Движение по дорогам страны было затруднено.