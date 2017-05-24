Прохладный май был единственный среди весенних месяцев оказался в столице ниже климатической нормы.

Стало известно, насколько опоздало лето ZN.UA

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве с 19 мая превышает +15°, что знаменует начало

"Итак метеорологическая весна, которая началась еще 18 февраля и длилась 90 дней, наконец, закончилась. Она почти на месяц оказалась продолжительнее климатической нормы", - говорится в сообщении обсерватории.

В этом году метеорологическое лето пришло в Киев с опозданием на пять дней. Причиной этого стал прохладный май, который единственный среди весенних месяцев оказался в столице ниже климатической нормы.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая веснапришла в Киев на 11 дней раньше календарной, начиная с 18 февраля среднесуточная температура в Киеве ежедневно превышала 0°. Нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября в целом 81 день, что на 24 дня короче климатической нормы.