Дожди и грозы в Украине прекратятся к воскресенью

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Погоду в Украине будет определять умеренно-теплая и влажная воздушная масса.

Дожди прекратятся в воскресенье Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 27 мая, местами небольшой дождь, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, грозы, сообщает в пятницу

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

В Киеве - местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

На воскресенье, 28 мая, синоптики прогнозируют без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12°, на юге до 15, днем 19-25°, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях 14-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.