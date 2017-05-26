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Дожди и грозы в Украине прекратятся к воскресенью

26 мая в 13:54

Погоду в Украине будет определять умеренно-теплая и влажная воздушная масса.

дождь, погода
Дожди прекратятся в воскресенье
Василий Артюшенко, ZN.UA
В субботу, 27 мая, местами небольшой дождь, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, грозы, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

В Киеве - местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

На воскресенье, 28 мая, синоптики прогнозируют без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12°, на юге до 15, днем 19-25°, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях 14-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги температура метеорологи
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