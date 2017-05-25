Синоптики прогнозируют теплую погоду с дождями и грозами

Погоду большей части территории Украины, будет определять атмосферный фронт, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
В Киеве - кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.
В субботу, 27 мая, по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье, юге и востоке 20-25°.
В Киеве - кратковременный дождь, ночью местами небольшой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 19-21°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,