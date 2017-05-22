Синоптики прогнозируют в Украине теплую неделю с дождями и грозами

Погоду будет определять теплая воздушная масса, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют майские грозы Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 23 мая, в западных областях, в Приазовье и Крыму, днем и на севере страны местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, сообщает

Ветер в северной части западный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13° (в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях 1-6° тепла, на почве кое-где заморозки 0-2°); днем 18-23° тепла, в Крыму, Приазовье и в восточных областях местами 15-17°.

В Киеве 23 мая без осадков, температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

В среду, 24 мая, в западных, северных регионах и Винницкой области ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, в восточных областях 5-10°; днем 17-22°.

В Киеве прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.