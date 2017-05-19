Синоптики прогнозируют дождливые выходные

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Погоду в Украине будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, на западе - сухой воздух. В воскресенье немного потеплеет.

На выходных ожидается умеренное тепло, дожди и грозы Василий Артюшенко, ZN.UA

В субботу, 20 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются небольшие, днем в южных и центральных областях, лишь в западной части без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной части и на Закарпатье 6-11°, днем 14-19°, в западных областях 19-25°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

В воскресенье, 21 мая, ночью в центральных и южных областях ожидаются небольшие, днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла (в южной части и на Закарпатье 6-11°), днем 17-22°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.