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Синоптики прогнозируют дождливые выходные

19 мая в 13:06

Погоду в Украине будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, на западе - сухой воздух. В воскресенье немного потеплеет.

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На выходных ожидается умеренное тепло, дожди и грозы
Василий Артюшенко, ZN.UA
В субботу, 20 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются небольшие, днем в южных и центральных областях умеренные дожди, местами грозы, лишь в западной части без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной части и на Закарпатье 6-11°, днем 14-19°, в западных областях 19-25°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

В воскресенье, 21 мая, ночью в центральных и южных областях ожидаются небольшие, днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла (в южной части и на Закарпатье 6-11°), днем 17-22°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

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Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы. 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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