Синоптики прогнозируют в Украине ночные заморозки

Погоду в Украине будет определять прохладный воздух с севера Европы, на востоке – атмосферный фронт.

Весна задерживаются, тепла пока не будет shakhtar.com

В четверг, 18 мая, в Украине ожидается погода без осадков, только днем в восточных областях и местами на севере Левобережья небольшой дождь, сообщает

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, в большинстве областей на почве местами заморозки 0-3°, на побережье морей 6-11° тепла; днем 15-20°, на крайнем юге страны и Закарпатье до 24°, в восточных областях 10-15°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

В пятницу, 19 мая, небольшие, в центральных и южных областях местами умеренные кратковременные дожди, грозы; в западных областях, ночью и на Правобережье без осадков.

Ветер северный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной части и на Закарпатье и 6-11° тепла; днем 13-18°, на крайнем западе страны 17-22°.

В Киеве температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.