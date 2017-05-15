В Украине снова похолодает

Неустойчивую погоду западных, северных областей Украины и Приазовья будут определять атмосферные фронты. В среду в Украине похолодает примерно на 5°.

В среду в Украине похолодает примерно на 5° Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 16 мая, в Приазовье, в западных, северных областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков, сообщает

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 6-8°, днем 19-21°.

В среду, 17 мая – без осадков, лишь ночью и утром на Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья на почве местами заморозки 0-3°, на Закарпатье и в южной части 8-13° тепла; днем 14-19°, на крайнем юге и Закарпатье 20-24°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.