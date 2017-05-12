Выходные в Украине будут прохладные и дождливые

Погоду в Украине будут определять атмосферные фронты. Температура в большинстве областей – не выше 15°.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, температура ночью 6-11°, на севере Левобережья местами 3-5° тепла; днем 16-21°, в северных и большинстве западных областях 11-16°.
В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14°.
На воскресенье, 14 мая, синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ночью в Карпатах, центральных и южных областях умеренные, местами сильные дожди.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, на остальной территории ночью 5-10°, днем 11-16°.
В Киеве – небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,