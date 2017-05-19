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В Киеве прошел митинг-реквием в память о депортации крымских татар

19 мая в 00:12

Украина отмечала День памяти депортации крымских татар. 

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реквием депортации крымских татар < >
Фото Цензор.нет
В Киеве на Майдане Незалежности прошел митинг-реквием в память о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
 
Организатором мероприятия выступил Меджлис крымскотатарского народа.
 

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

После захвата Крыма русская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать дни памяти жертв депортации, устраивая свои памятные дни.

По материалам: Цензор.нет
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