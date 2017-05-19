В Киеве прошел митинг-реквием в память о депортации крымских татар

Украина отмечала День памяти депортации крымских татар.

В Киеве на Майдане Незалежности прошел митинг-реквием в память о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

Организатором мероприятия выступил Меджлис крымскотатарского народа.