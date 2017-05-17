Топ Новости
<
>

В Киеве почтили память жертв депортации крымских татар

17 мая в 22:33

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

память жертв депортации крымских татар
В Киеве почтили память депортированных крымских татар
В Киеве, на Майдане Независимости, активисты провели акцию-перформанс, посвященный Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, который в Украине отмечают 18 мая.
 
Организаторами и участниками мероприятия выступили Меджлис крымских татар и крымскотатарский молодежь.
 
 

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

После захвата Крыма русская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать дни памяти жертв депортации, устраивая свои памятные дни. 

По материалам: Радио Свобода
Читайте также
Тэги Крым память жертвы депортация татары мероприятие день оккупация органы Украина Россия захват русская
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...