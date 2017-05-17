В Киеве почтили память жертв депортации крымских татар

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Организаторами и участниками мероприятия выступили Меджлис крымских татар и крымскотатарский молодежь.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По всей стране запланированы мемориальные мероприятия памяти жертв депортации крымских татар.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма Россией весной 2014 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

После захвата Крыма русская оккупационная власть запрещает крымским татарам организовывать дни памяти жертв депортации, устраивая свои памятные дни.