Минобразования рекомендовало рассказать детям о геноциде крымскотатарского народа



Тематические уроки о геноциде пройдут 18 мая.

В школах расскажут о депортации татар qtmm.org

Министерство образования и науки направило письмо в учебные заведения с рекомендацией провести тематические занятия о геноциде крымскотатарского народа. Такие уроки рекомендовано провести 18 мая, сообщается на сайте МОН.

Педагогам рекомендовали также необходимые методические материалы на тему геноцида.

"Педработники могут, в частности, использовать материалы фотовыставки "18 мая 1944 года – трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Борьба за возвращение на Родину. Интеграция в демократической Украине", – сообщили в МОН. В министерстве рассчитывают, что впоследствии материалы о тематических занятиях будут разместят на сайтах учебных заведений, а также органов управления образованием.

Напомним, 18 мая, в Украине объявлен День памяти геноцида крымскотатарского народа. В мае 1944 года НКВД провел спецоперацию по принудительному выдворению из Крыма коренного населения.

11 мая 1944 года Государственный комитет обороны СССР издал "совершенно секретное" постановление "О крымских татарах". Документ приписывал крымским татарам "массовое предательство и массовый коллаборационизм", они и были названы причинами дальнейшей депортации.

В операции, которая началась в ночь на 18 мая 1944, приняли участие более 32 тысяч сотрудников советских спецслужб. За три дня за пределы Крыма (в основном, в среднеазиатские республики) выселили более 180 тысяч татар. Более 30 тысяч из них погибли от голода и холода в первый же год после депортации.

В 1956 году Крым был передан в состав Украины. Массовое возвращение крымских татар из мест депортации на историческую родину началось в 1987 году.

От депортации пострадали не только крымские татары. В июне 1944 года с территории полуострова принудительно выселили греков, болгар и армян. В 1943 - 1944 годах депортированы и так называемые "малые" народы (преимущественно кавказские): чеченцы, балкарцы, карачаевцы, ингуши, ногайцы, калмыки, курды, турки-месхетинцы.

О мифах вокруг депортации крымских татар и ее истинных причинах в статье "Отчим народов. Зачем Сталин выселил древние этносы Крыма", опубликованной в "Зеркале недели", также рассказывал и крымский историк Сергей Громенко.