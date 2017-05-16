В БПП могут рассмотреть вопрос приостановки гражданства Насирова

Во фракции ждут неопровержимых доказательств наличия у главного фискала страны двойного гражданства.

Насиров может остаться и без должности, и без гражданства sfs.gov.ua

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил о том, что процедура приостановки гражданстваможет бать запущена в том случае, если будут официальные доказательства наличия у него второго гражданства (кроме гражданства Украины), сообщает " Украинская правда ".

"Есть процедурные моменты. Должны быть официальные подтверждения, официальные свидетельства. Если какая-то из силовых структур имеет официальное подтверждение, не слухи, не что-то из интернета – то они должны идти по процедуре и выносить этот вопрос в зал", - заявил он.

По словам Герасимова, депутаты, имеющие гражданства других стран, кроме Украины, также должны быть лишены гражданства, чтобы не иметь доступа в государственной тайне.

"Это недопустимо, когда граждане других стран могут иметь допуск к тайной информации", – подчеркнул он.

Ранее в распоряжении ZN.UA оказалась фотокопия ответа британского Национального агентства по борьбе с преступностью на запрос НАБУ и САП о наличии у главы ГФС гражданства Соединенного Королевства. В документе сказано, что с мая 2012 Насиров является обладателем британского паспорта с серийным номером 508434080.

В ходе судебного заседания, на котором решался вопрос избрания главе ГФС меры пресечения, сторона обвинения настаивала, что у Насирова есть гражданство Британии и Венгрии.

Наличие у чиновника двойного гражданства является нарушением ст. 19 закона Украины "О государственной службе".

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".