Получившие российские паспорта будут иметь трудности с оформлением биопаспортов – Порошенко

Президент считает, что это будет мотивация возвращения под украинский суверенитет.

Обладатели российского паспорта могут не увидеть украинских Биопаспортов Twitter Павла Климкина Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или принявшие российское гражданство, будут иметь трудности при оформлении биометрических паспортов для поездок за границу, заявил президент Украины Петр Порошенко в программе "Свобода слова" на канале ICTV во время прямого включения из Мальты.

"Не будет гражданам с оккупированных территорий большего комфорта, чем гражданам с остальной территории Украины. Более того, я хочу подчеркнуть, что те граждане, которые получили российское гражданство - у них возникнут серьезные трудности с получением биометрического паспорта", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что жители оккупированных территорий должны определиться, хотят ли они быть гражданами Украины или страны-агрессора. Однако те украинцы, которые не изменили гражданство, будут иметь все комфортные условия для получения биометрического паспорта.

"А для остальных - это будет очень мощная мотивация возвращения под украинский суверенитет", - заявил Порошенко.

Биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили 3,3 миллионов украинцев, сообщил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.