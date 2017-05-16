В Раде устроили перекличку для депутатов без двойного гражданства

Перед голосованием за лишение Артеменко гражданства в сессионном зале депутатов спросили, есть ли у них также двойное гражданство. Сказали, что нету.

Депутатам Рады предложили поднять руку, если у них нет двойного гражданства Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Виктория Войцицкая предложила своим коллегам поднять руку, если у них нет гражданства другой страны.

"Пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть только гражданство Украины. У кого есть только гражданство Украины. Прекрасно, весь зал", - сказала она.

"Я обращаюсь еще к СБУ – проверить каждого на наличие другого гражданства", - добавила народный депутат.

После этого Верховная Рада проголосовала за лишение народного депутата Андрея Артеменко депутатского мандата.

Депутатам Рады предложили поднять руку, если у них нет двойного гражданства