Топ Новости
<
>

В Раде устроили перекличку для депутатов без двойного гражданства

16 мая в 12:05

Перед голосованием за лишение Артеменко гражданства в сессионном зале депутатов спросили, есть ли у них также двойное гражданство. Сказали, что нету.

власенко рада голосование1
Депутатам Рады предложили поднять руку, если у них нет двойного гражданства
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народный депутат Виктория Войцицкая предложила своим коллегам поднять руку, если у них нет гражданства другой страны.

"Пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть только гражданство Украины. У кого есть только гражданство Украины. Прекрасно, весь зал", - сказала она.

"Я обращаюсь еще к СБУ – проверить каждого на наличие другого гражданства", - добавила народный депутат.

После этого Верховная Рада проголосовала за лишение народного депутата Андрея Артеменко депутатского мандата.

Депутатам Рады предложили поднять руку, если у них нет двойного гражданства

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги депутат граждане Рада
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ