Рада лишила мандата депутата Артеменко

За решение проголосовали 244 депутатов.

У Артеменко отобрали депутатский мандат Andrey Artemenko / Facebook

Верховная Рада утвердила проект Постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.

Соответсвующее решение поддержали 244 парламентария. При этом 15 воздержались, а 69 не голосовали. "За" прогосоловали 102 депутата "БПП", 67 депутатов "Народного фронта", 20 депутатов "Самопомочи", 18 депутатов "Радикальной партии" и 7 депутатов "Батькивщины". Представители "Оппозиционного блока", "Воли народа" и "Возрождения" либо не голосовали, либо воздержались.

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Ранее Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.