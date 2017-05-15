Регламентный комитет рекомендовал Раде рассмотреть лишение Артеменко мандата

Парламентский комитет получил указ президента о лишении Артеменко гражданства. Вопрос о депутатском мандате будет решать Верховная Рада.

У гражданина непонятно какой страны отберут депутатский мандат Андрей Артеменко / Facebook

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий сказал, что поставит на голосование вопрос о лишении мандата народного депутата Андрея Артеменко после решения комитета Рады по вопросам регламента.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.