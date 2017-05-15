Рада рассмотрит вопрос лишения мандата депутата Артеменко

Указа президента о лишении Артеменко гражданства Украины уже находится в Раде. Парубий готов решить кадровый вопрос.

За предложение сдать Крым у Артеменко отберут не только паспорт, но и депутатский мандат Андрей Артеменко / Facebook

Спикер парламента Андрей Парубий поставит на голосование вопрос о лишении мандата народного депутата Андрея Артеменко после решения комитета Рады по вопросам регламента.

"По Артеменко: будет решение регламентного комитета – кадровый вопрос сразу появится в зале на рассмотрении", - сказал спикер на заседании согласительного совета.

Такой была его реакция на выступление руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, который высказался за то, чтобы парламент лишил депутатского мандата Артеменко.

"Гражданин другого государства не может быть народным депутатом Украины", - сказал Бурбак.

В то же время, руководитель секретариата по вопросам регламента Верховной Рады Мария Нехода сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что указ президента Украины о прекращении гражданства Артеменко уже поступил в регламентный комитет.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.