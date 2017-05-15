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Регламентный комитет Рады получил указ Порошенко о прекращении украинского гражданства Артеменко

15 мая в 11:58

Комитет также получил письмо от Артеменко, в котором он просит не рассматривать указ Порошенко до решения суда.

Андрей Артеменко
Регламентный комитет Рады обсудит вопрос лишения Андрея Артеменко депутатского мандата
Andrey Artemenko / Facebook
Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины получил указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

Как сообщают "Українські новини", об этом сообщила заведующий секретариатом комитета Мария Нехоца.

"Поступил к нам от председателя Верховной Рады указ Президента", - сказала она.

В то же время, комитет получил письмо от Артеменко, в котором сообщается, что он обратился с иском в суд и просит комитет не рассматривать указ Порошенко до решения суда.

Нецоха ожидает, что комитет сможет обсудить данный вопрос на заседании 17 мая.

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Согласно ст. 81 Конституции, полномочия депутата должны быть досрочно прекращены в случае прекращения его украинского гражданства. Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Верховная рада принимает по представлению регламентного комитета. Для этого требуется минимум 226 голосов.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Артема Артеменко гражданства Украины.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

По материалам: Українські новини
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Тэги комитет Рада прекращение
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