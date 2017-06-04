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Террористы применили минометы на приморском направлении

4 июня в 18:23

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Широкино_ минометная мина снаряд
Наиболее сложная обстановка сохраняется на приморском направлении
Пресс-центр АТО/Facebook
В воскресенье, 4 июня, боевики российско-террористических формирований 14 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Ситуация вдоль линии разграничения остается напряженной. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на приморском направлении, где противник в течение дня несколько раз открывал огонь по Водяному из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Красногоровку оккупанты накрывали огнем из минометов калибра 82 миллиметра. По Талаковке террористы били ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, под Талаковкой и Гнутово были замечены снайперы противника.

Зайцево и Авдеевка на донецком направлении утром подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.

После полуночи боевики обстреляли Новоалександровку на Луганщине из крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе сообщили об очередном обострении на мариупольском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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