Террористы применили минометы на приморском направлении

Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Наиболее сложная обстановка сохраняется на приморском направлении, где противник в течение дня несколько раз открывал огонь по Водяному из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Красногоровку оккупанты накрывали огнем из минометов калибра 82 миллиметра. По Талаковке террористы били ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, под Талаковкой и Гнутово были замечены снайперы противника.
Зайцево и Авдеевка на донецком направлении утром подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.
После полуночи боевики обстреляли Новоалександровку на Луганщине из крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе сообщили об очередном обострении на мариупольском направлении.
Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".ZN.UA