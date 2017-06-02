Штаб сообщил об очередном обострении на мариупольском направлении

Один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения.
В пятницу, 2 июня, оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, неоднократно применяя запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, три бойца получили ранения.
Наиболее напряженная обстановка сохраняется на приморском направлении. Позиции ВСУ в районе Чермалыка противник четыре раза накрывал огнем из минометов калибра 120 миллиметров. По Новотроицкому террористы били из гранатометов, по Марьинке открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Около 17:00 террористы в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки, два мирных жителя получили осколочные ранения.
Зайцево и Опытное на донецком направлении подвергались обстрелам из крупнокалиберных пулеметов в первой половине дня.
Новозвановку и Крымское на Луганщине оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Новоалександровку противник накрыл огнем из зенитной установки.
Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режим тишины", которые были достигнуты ранее".ZN.UA