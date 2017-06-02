Штаб сообщил об очередном обострении на мариупольском направлении

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Один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения.

Обстановка в зоне АТО остается сложной Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты в зоне проведения антитеррористической операции. Ситуация на линии разграничения сложная, но контролируемая, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В пятницу, 2 июня, оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, неоднократно применяя запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, три бойца получили ранения.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на приморском направлении. Позиции ВСУ в районе Чермалыка противник четыре раза накрывал огнем из минометов калибра 120 миллиметров. По Новотроицкому террористы били из гранатометов, по Марьинке открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Около 17:00 террористы в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки, два мирных жителя получили осколочные ранения.

Зайцево и Опытное на донецком направлении подвергались обстрелам из крупнокалиберных пулеметов в первой половине дня.

Новозвановку и Крымское на Луганщине оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Новоалександровку противник накрыл огнем из зенитной установки.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режим тишины", которые были достигнуты ранее".