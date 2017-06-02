Боевики за сутки 28 раз нарушили "режим тишины"

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики продолжают обстрелы, несмотря на установленный режим тишины vk.com/strelkov_info

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО, несмотря на "режим тишины", который был согласован с первого июня. Дважды боевики использовали крупнокалиберные минометы, которые запрещены Минскими соглашениями. При этом за минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

На мариупольском направлении было зафиксировано наибольшее количество нарушений "режима тишины". Украинские позиции возле Широкиного, Водяного, Чермалика и Талаковки попали под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Марьинки боевики применили минометы калибра 82 миллиметров. Также говорится о значительной активизации снайперов боевиков на этом направлении.

На донецком направлении, наоборот, было зафиксировано меньше всего обстрелов. Украинские позиции возле Зайевого были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки боевики применяли 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении украинские позиции возле Новозвановки и Новоалександровки обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия. Возле Крымского боевики стреляли из 120-мм минометов, а возле Кряковки из минометов калибра 82 мм

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режим тишины", которые были достигнуты ранее".