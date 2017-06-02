Боевики за сутки 28 раз нарушили "режим тишины"

Потерь среди украинских военных нет.
На мариупольском направлении было зафиксировано наибольшее количество нарушений "режима тишины". Украинские позиции возле Широкиного, Водяного, Чермалика и Талаковки попали под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Марьинки боевики применили минометы калибра 82 миллиметров. Также говорится о значительной активизации снайперов боевиков на этом направлении.
На донецком направлении, наоборот, было зафиксировано меньше всего обстрелов. Украинские позиции возле Зайевого были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки боевики применяли 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На луганском направлении украинские позиции возле Новозвановки и Новоалександровки обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия. Возле Крымского боевики стреляли из 120-мм минометов, а возле Кряковки из минометов калибра 82 мм